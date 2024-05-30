Диетолог Тутельян: окрошку можно хранить в холодильнике не более суток
«Овощи в окрошке очень полезны, однако не стоит есть это блюдо каждый день», — предупредил специалист в разговоре с газетой «Известия».
По его словам, с осторожностью следует употреблять блюдо при имеющихся нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.
«Но всё-таки всё зависит от восприимчивости самого человека, особенностей его питания, вкусовых предпочтений», — заключил диетолог.
Ранее Виктор Тутельян рассказал о полезных свойствах гречневой каши.