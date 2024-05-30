Диетолог Тутельян: окрошку можно хранить в холодильнике не более суток

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН и РАМН Виктор Тутельян в День окрошки, 30 мая, напомнил, что это блюдо можно хранить в холодильнике не более 24 часов.

«Овощи в окрошке очень полезны, однако не стоит есть это блюдо каждый день», — предупредил специалист в разговоре с газетой «Известия».

По его словам, с осторожностью следует употреблять блюдо при имеющихся нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.

«Но всё-таки всё зависит от восприимчивости самого человека, особенностей его питания, вкусовых предпочтений», — заключил диетолог.

Ранее Виктор Тутельян рассказал о полезных свойствах гречневой каши.