Диетолог Тутельян рассказал о пользе гречневой каши

Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН и РАМН Виктор Тутельян рассказал о полезных свойствах гречневой каши.

В гречневой каше содержится достаточное количество растительного белка, а также присутствует хороший углеводный состав, много железа, заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, по словам специалиста, гречневая каша калорийная и хорошо утоляет голод.

«Полевая кухня традиционно восполнит дефицит энергии, восполнит быстро и вызовет чувство насыщения. Она выполняет эту роль. Она полезна, она хорошая», — заключил диетолог.

Ранее диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина дала рекомендации, как не набрать вес в праздники.