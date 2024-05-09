RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Тутельян рассказал о пользе гречневой каши

Короткая ссылка
Главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН и РАМН Виктор Тутельян рассказал о полезных свойствах гречневой каши.
Диетолог Тутельян рассказал о пользе гречневой каши
  • Gettyimages.ru

В гречневой каше содержится достаточное количество растительного белка, а также присутствует хороший углеводный состав, много железа, заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, по словам специалиста, гречневая каша калорийная и хорошо утоляет голод.

«Полевая кухня традиционно восполнит дефицит энергии, восполнит быстро и вызовет чувство насыщения. Она выполняет эту роль. Она полезна, она хорошая», — заключил диетолог.

Ранее диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина дала рекомендации, как не набрать вес в праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить