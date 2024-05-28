Выставка скульптур Мухиной откроется в Подмосковье 30 мая
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Посетители экспозиции смогут ознакомиться с личными вещами скульптора, фотографиями, инструментами, станками и фрагментами стен мастерской.
Выставка будет работать до 8 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что выставка «Музей района Измайлово», посвящённая истории столичного района в период с 1838 по 1989 год откроется 31 мая в галерее «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы».