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Выставка скульптур Мухиной откроется в Подмосковье 30 мая

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В Сергиевом Посаде Московской области 30 мая откроется выставка скульптур Веры Мухиной.

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Посетители экспозиции смогут ознакомиться с личными вещами скульптора, фотографиями, инструментами, станками и фрагментами стен мастерской.

Выставка будет работать до 8 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что выставка «Музей района Измайлово», посвящённая истории столичного района в период с 1838 по 1989 год откроется 31 мая в галерее «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы».

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