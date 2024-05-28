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Гастроэнтеролог Бережная посоветовала не злоупотреблять приправами

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Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рекомендовала не злоупотреблять специями и приправами.

«Приправы можно употреблять ежедневно, но в микроскопическом количестве — просто для улучшения вкуса, запаха или цвета еды», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, некоторые специи могут вызывать боли в животе, повышение артериального давления, острые аллергические реакции.

Также гастроэнтеролог обратила внимание на то, что специи и приправы противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, панкреатитом, холециститом, с воспалительными процессами в кишечнике, язвой желудка.

Ранее нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала о пользе дикорастущих растений, так как они содержат много витаминов и минералов.

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