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Нутрициолог Тиханычева рассказала о полезных дикорастущих растениях

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Нутрициолог Жанна Тиханычева рассказала о пользе дикорастущих растений, так как они содержат много витаминов и минералов.

«Их не коснулась селекция, они не обрабатываются химическими веществами», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, например, малина богата витаминами С, Е, В и обладает противовоспалительным действием, а в чёрной смородине есть рутин, который укрепляет стенки сосудов, является антиоксидантом и снижает риск болезни Альцгеймера.

«Но обратите внимание, что собирать их стоит только в экологически чистой местности. Ягоды, особенно лесные, — это вкусно и полезно. Добавляйте их в свой рацион ежедневно: съедайте горсть на перекус или в качестве десерта после завтрака», — заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Людмила Денисенко дала рекомендации по питанию в жаркую погоду.

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