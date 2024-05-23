Психолог Дугенцова рассказала о влиянии тревожности на здоровье

Психолог Дарья Дугенцова рассказала, как тревожность может повлиять на здоровье.

«Тревожный человек может «найти» у себя практически любое заболевание — не только поверить в его наличие, но и обнаружить симптомы, а затем и испытывать реальные последствия», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

По её словам, если человек окружает себя «негативом», то и его состояние будет ухудшаться, поскольку это будет отражаться на нервной системе и психике, что в свою очередь приводит к сниженному иммунитету, депрессивным эпизодам и болезням.

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