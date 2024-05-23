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Диетолог Дианова рассказала о правилах рациона долгожителей

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Диетолог Нурия Дианова посоветовала включать в рацион продукты, продлевающие жизнь. Это, прежде всего, овощи и фрукты, в особенности бобовые.
Диетолог Дианова рассказала о правилах рациона долгожителей
  • Gettyimages.ru

Учёные изучили рацион людей, живущих в голубых зонах — регионах максимального долгожительства. Выяснилось, что жители этих регионов употребляют много растительных белков, жиров и клетчатки, сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Всё надо замачивать, даже арахис, который считается бобовым, поэтому он по составу принципиально отличается от орехов. Золотое правило: всё должно быть умеренно», — сказала Дианова.

Ранее главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия поделился мнением на тему того, какие меры необходимо предпринять для увеличения продолжительности жизни.

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