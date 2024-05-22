Психолог Наринская рассказала о причинах развития пищевых расстройств

Квантовый психолог, основатель и ректор Международной академии квантовой психологии и бизнеса, действительный член профессиональной психотерапевтической лиги России, академик европейской Академии естественных наук Лерона Наринская назвала основные причины развития пищевых расстройств.

«Человек может не осознавать свою тревогу и страх, но тело может реагировать на них, увеличивая массу и наращивая защиту. Это может привести к лишнему весу», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, увеличивая массу тела, человек чувствует себя спокойнее и защищённее даже если не нравится себе и переживает по этому поводу.

Также, по словам психолога, человек переедает, чтобы забыть о своих проблемах, когда ему не хватает любви, или чтобы чувствовать свою ценность в мире и занять больше места.

«Важно принять роль лишнего веса и поблагодарить его за помощь. Только после этого можно начинать работу над снижением веса, предварительно вылечив тревогу, нелюбимость и неудовлетворённость, а также поработав со всеми первопричинами», — заключила эксперт.

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