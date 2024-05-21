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Врач Сухорукова высказалась о пользе роллов

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Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова назвала полезные качества роллов.
Врач Сухорукова высказалась о пользе роллов
  • Gettyimages.ru

«Рыба в роллах может быть вяленой, сырой или слабосолёной. Любой вид рыбы богат белками, витамином D, омега-3 жирными кислотами, фосфором, йодом, магнием и другими микронутриентами», — заявила эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметила специалист, также рыба способствует укреплению костной ткани, стенок вен, артерий, улучшает кровоток и выводит холестерин.

Листы нори в блюде насыщены кальцием, фосфором, натрием, йодом, железом, а также витаминами А, Е и С, а маринованный имбирь содержит магний, калий, медь.

«Он помогает бороться с бактериями и вирусами, улучшает память и внимание, ослабляет мышечные боли и снижает холестерин», — сказала Сухорукова.

Ранее врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала полезные свойства хлеба.

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