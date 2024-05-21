Диетолог Мещерякова рассказала о полезных свойствах хлеба

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала полезные свойства хлеба.

«Хлеб с содержанием сложных углеводов (отрубей, цельносмолотого зерна, цельнозерновой муки) более плотный, но именно он принесёт больше ценности: за счёт сохранения оболочки зерна такой хлеб богат питательными веществами — минералами, витаминами, клетчаткой, аминокислотами», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, людям с заболеваниями желудка, пищевода и поджелудочной железы рекомендуется для лучшего усвоения употреблять уже полностью остывший или подсушенный в тостере хлеб.

Также, по словам диетолога, хлеб не сочетается с мясом, рыбой, птицей и молоком.

«Хлебные изделия и высокобелковые продукты имеют разную скорость процессов расщепления в желудке. В большинстве случаев сочетание этих продуктов может приводить к ощущению тяжести, дискомфорту, брожению. Это связано с тем, что белый хлеб, хлебные изделия из пшеничной муки высшего сорта представляют собой простые углеводы, полностью лишённые клетчатки. А для качественного процесса расщепления и усвоения высокобелковой пищи требуются именно грубые волокна и клетчатка», — заключила эксперт.

Ранее врач эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина рассказала о продуктах, способствующих улучшению работы мозга.