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Диетолог Мещерякова рассказала о полезных свойствах хлеба

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Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова назвала полезные свойства хлеба.
Диетолог Мещерякова рассказала о полезных свойствах хлеба
  • Gettyimages.ru

«Хлеб с содержанием сложных углеводов (отрубей, цельносмолотого зерна, цельнозерновой муки) более плотный, но именно он принесёт больше ценности: за счёт сохранения оболочки зерна такой хлеб богат питательными веществами — минералами, витаминами, клетчаткой, аминокислотами», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, людям с заболеваниями желудка, пищевода и поджелудочной железы рекомендуется для лучшего усвоения употреблять уже полностью остывший или подсушенный в тостере хлеб.

Также, по словам диетолога, хлеб не сочетается с мясом, рыбой, птицей и молоком.

«Хлебные изделия и высокобелковые продукты имеют разную скорость процессов расщепления в желудке. В большинстве случаев сочетание этих продуктов может приводить к ощущению тяжести, дискомфорту, брожению. Это связано с тем, что белый хлеб, хлебные изделия из пшеничной муки высшего сорта представляют собой простые углеводы, полностью лишённые клетчатки. А для качественного процесса расщепления и усвоения высокобелковой пищи требуются именно грубые волокна и клетчатка», — заключила эксперт.

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