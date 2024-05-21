Кардиолог Емельянов назвал допустимую норму кофе в день
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Безопасная доза кофеина для здорового человека эквивалентна трём чашкам кофе в день, заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
Как отметил специалист, кофеин возбуждает нервную систему, ускоряет пульс, сужает кровеносные сосуды, но действие кофеина проходит через три-шесть часов, после чего появляется усталость, снижается трудоспособность.
По словам кардиолога, безопасная доза кофеина для взрослого человека — до 400 мг в день.
Превышение нормы кофеина может вызвать бессонницу, головную боль, нервозность, учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, нарушение ритма сердца.
Ранее врач-кардиолог, медицинский директор фармацевтической компании «Сервье» кандидат медицинских наук Юнона Хомицкая посоветовала не пить кофе за полчаса до измерения давления.