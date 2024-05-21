Диетолог Разаренова посоветовала не переедать клубнику

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова рекомендовала употреблять клубнику в умеренном количестве.

«При наличии аллергической реакции на ягоды следует избегать их употребления. Также из-за высокого содержания органических кислот клубника может ухудшать состояние людей с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта», — заявила эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила специалист, контролировать количество потребляемых ягод также следует людям с болезнями почек и сахарным диабетом.

Рекомендуемая порция клубники в день — около 150 г, что равно примерно одной чашке.

«Если вы предпочитаете приготовленную клубнику, например в коктейлях, салатах или десертах, то важно контролировать добавленный сахар и калории», — заключила врач.

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