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Врач Зиркуева рекомендовала исключить острую еду при болях в горле

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Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева посоветовала при болях в горле исключить из рациона жирную, острую, солёную, кислую, слишком холодную или горячую пищу.
Врач Зиркуева рекомендовала исключить острую еду при болях в горле
  • Gettyimages.ru

«Всё это может провоцировать раздражение задней стенки глотки. Также не рекомендуется употреблять определённые напитки. К ним относятся газировки, кислые соки, спиртное и горячее», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, при заболевании горла слишком горячие напитки могут обжечь слизистую и вызвать ещё большее воспаление.

Кроме того, по словам Зиркуевой, на слизистую оболочку ротоглотки пагубно влияет табачный дым.

«Следовательно, дабы избежать травмирования и воспаления в горле, стоит отказаться от курения», — заключила врач.

Ранее врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова рекомендовала употреблять не более 200 г различных ягод в день, чтобы не вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и не повысить уровень сахара в крови.

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