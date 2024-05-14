Эндокринолог Губарева рекомендовала принимать витамины только по назначению врача

Врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по питанию «СМ-Клиники» Дарья Губарева заявила, что принимать витамины следует только по назначению врача.

«Следует помнить, что при определённых ситуациях витаминные добавки могут быть опасны, именно поэтому не следует начинать приём витаминов самостоятельно, любой витаминный препарат должен быть назначен врачом только после осмотра пациента», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, даже веганские и вегетарианские стили питания могут обеспечить поступление большинства необходимых питательных веществ.

«Разнообразное и сбалансированное питание, включающее все группы продуктов (достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, источников белка, полезных жиров), а также соблюдение правильных пропорций основных пищевых групп способно обеспечить поступление всех необходимых витаминов и минералов в достаточном количестве, за исключением витамина D», — сказала Губарева.

Ранее врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова рекомендовала употреблять не более 200 г различных ягод в день, чтобы не вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и не повысить уровень сахара в крови.