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Эндокринолог Губарева рекомендовала принимать витамины только по назначению врача

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по питанию «СМ-Клиники» Дарья Губарева заявила, что принимать витамины следует только по назначению врача.
Эндокринолог Губарева рекомендовала принимать витамины только по назначению врача
  • Gettyimages.ru

«Следует помнить, что при определённых ситуациях витаминные добавки могут быть опасны, именно поэтому не следует начинать приём витаминов самостоятельно, любой витаминный препарат должен быть назначен врачом только после осмотра пациента», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, даже веганские и вегетарианские стили питания могут обеспечить поступление большинства необходимых питательных веществ.

«Разнообразное и сбалансированное питание, включающее все группы продуктов (достаточное количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, источников белка, полезных жиров), а также соблюдение правильных пропорций основных пищевых групп способно обеспечить поступление всех необходимых витаминов и минералов в достаточном количестве, за исключением витамина D», — сказала Губарева.

Ранее врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова рекомендовала употреблять не более 200 г различных ягод в день, чтобы не вызвать аллергию, проблемы с ЖКТ и не повысить уровень сахара в крови.

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