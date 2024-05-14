Врач Гальянова посоветовала не разогревать еду в одноразовой посуде
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«Вредные вещества при нагревании еды в микроволновке могут образовываться в зависимости от того, какая посуда для этого используется. Так, в микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, при нагревании пластика высвобождается много токсических веществ.
Как считает врач, лучше всего готовить и разогревать продукты в стекле или керамике.
Эксперт добавила, что пищевой пластик подойдёт, если на нём есть соответствующий разрешающий знак.
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