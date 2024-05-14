Врач Гальянова посоветовала не разогревать еду в одноразовой посуде

Врач-эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анастасия Гальянова посоветовала не разогревать еду в одноразовых контейнерах.

«Вредные вещества при нагревании еды в микроволновке могут образовываться в зависимости от того, какая посуда для этого используется. Так, в микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, при нагревании пластика высвобождается много токсических веществ.

Как считает врач, лучше всего готовить и разогревать продукты в стекле или керамике.

Эксперт добавила, что пищевой пластик подойдёт, если на нём есть соответствующий разрешающий знак.

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