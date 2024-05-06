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Подмосковные врачи рассказали о подготовке к пикнику

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В Химкинской областной больнице рассказали, как правильно готовиться к пикнику.
Подмосковные врачи рассказали о подготовке к пикнику
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Сделайте домашние заготовки. Помойте овощи, фрукты и зелень, нарежьте хлеб и всё, что надо порезать. Разложите по пакетам или контейнерам. Если планируется салат — сделайте его дома, но посолите и заправьте перед употреблением. Салаты должны быть простыми, без скоропортящихся ингредиентов, заправка тоже простая, например растительное масло», — заявили медики.

Если планируется готовка на огне, то сырые и готовые продукты лучше везти отдельно друг от друга, а если фрукты или овощи были приобретены по дороге, то стоит помыть их бутилированной водой.

Ранее врач-диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева дала рекомендации, как не объесться шашлыком.

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