Подмосковные врачи рассказали о подготовке к пикнику

В Химкинской областной больнице рассказали, как правильно готовиться к пикнику.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Сделайте домашние заготовки. Помойте овощи, фрукты и зелень, нарежьте хлеб и всё, что надо порезать. Разложите по пакетам или контейнерам. Если планируется салат — сделайте его дома, но посолите и заправьте перед употреблением. Салаты должны быть простыми, без скоропортящихся ингредиентов, заправка тоже простая, например растительное масло», — заявили медики.

Если планируется готовка на огне, то сырые и готовые продукты лучше везти отдельно друг от друга, а если фрукты или овощи были приобретены по дороге, то стоит помыть их бутилированной водой.

Ранее врач-диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева дала рекомендации, как не объесться шашлыком.