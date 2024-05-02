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Диетолог Гордеева посоветовала не объедаться шашлыком

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Врач-диетолог пермского санатория «Ключи» Ольга Гордеева дала рекомендации, как не объесться шашлыком.
Диетолог Гордеева посоветовала не объедаться шашлыком
  • Gettyimages.ru

«Достаточно трёх — пяти кусков. В качестве гарнира выбирайте свежие овощи, ешьте больше зелени: петрушка, листья салата. Также овощи можно запечь», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.

Как отметила специалист, непосредственно перед пикником можно сделать лёгкий перекус из овощей и творога.

Из напитков лучше отказаться от газировки и фруктовых соков в пользу овощных смузи.

«Шашлыки — вкусная пища, но калорийная и тяжёлая. Поэтому употреблять их нужно в ограниченном количестве», — добавила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.

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