Диетолог Гордеева посоветовала не объедаться шашлыком
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«Достаточно трёх — пяти кусков. В качестве гарнира выбирайте свежие овощи, ешьте больше зелени: петрушка, листья салата. Также овощи можно запечь», — заявила эксперт в беседе с URA.RU.
Как отметила специалист, непосредственно перед пикником можно сделать лёгкий перекус из овощей и творога.
Из напитков лучше отказаться от газировки и фруктовых соков в пользу овощных смузи.
«Шашлыки — вкусная пища, но калорийная и тяжёлая. Поэтому употреблять их нужно в ограниченном количестве», — добавила эксперт.
Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.