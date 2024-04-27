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Гастроэнтеролог Белоусов заявил о вреде шашлыка для детей

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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.
Гастроэнтеролог Белоусов заявил о вреде шашлыка для детей
  • Gettyimages.ru

Шашлык содержит канцерогены, которые могут быть вредны как для детей, так и для людей с заболеваниями пищеварительной системы, печени, поджелудочной железы и почек, заявил эксперт в беседе с РИАМО.

«При приготовлении шашлыка избегайте пережаривания мяса и контакта жира с огнём, чтобы предотвратить образование вредных веществ. Подгоревшие участки мяса следует обрезать», — сказал Белоусов.

Гастроэнтеролог также посоветовал сочетать шашлык с овощами, зеленью, хлебом тёмных сортов и употреблять его в разумных количествах.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.

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