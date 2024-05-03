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Гастроэнтеролог Кашух рассказала о сроках хранения куличей

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала срок хранения пасхальных куличей.
Гастроэнтеролог Кашух рассказала о сроках хранения куличей
  • РИА Новости

Постные куличи, приготовленные без молока и яиц, могут храниться неделю. Максимум, что им грозит, — это то, что они зачерствеют, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

«Сдобные куличи — на молоке и сливочном масле с белковой глазурью — хранятся поменьше: пять — семь дней. От тепла и влажности они могут начать плесневеть. Их лучше плотно заворачивать в плёнку и держать в сухом месте, подальше от овощей, фруктов и открытых жидкостей», — сказала врач.

Творожный кулич, пропитанный сиропом и промазанный кремом, нужно хранить в холодильнике не дольше трёх дней с момента приготовления.

«Другими словами, если испекли его в Чистый четверг, то съесть нужно обязательно в воскресенье, не откладывая кусочки на потом. Такой кулич, испортившись, не просто покрывается плесенью, а грозит полноценным отравлением», — заключила эксперт.

Ранее врач-диетолог группы компаний BestDoctor Яна Картаева рассказала, как постепенно выходить из поста, и назвала норму употребления яиц в пасхальные праздники.

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