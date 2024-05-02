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Психолог Шульга объяснила трудности со снижением лишнего веса

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Психолог, схематерапевт Людмила Шульга рассказала о трудностях при снижении веса.
Психолог Шульга объяснила трудности со снижением лишнего веса
  • Gettyimages.ru

«Многие склонны неосознанно, на автоматизме отделять своё тело от своей психики — тело отдельно, психическое состояние — отдельно», — заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметила специалист, проблемы со снижением веса возникают из-за чувства вины, ощущения внутренней пустоты и хронического ощущения небезопасности.

По словам психолога, важно осознать что происходит на самом деле и проявить чуткость и внимание к себе самому.

«Попробуйте заметить ту часть внутри себя, которой сейчас очень плохо и перестать её наказывать. Используйте помогающее послание для этой части: «Я тебя вижу. Ты не виноват(-а)! Это не твоя ответственность!» — посоветовала эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва выразила мнение, что выход из поста должен быть постепенным.

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