Врач Михалёва: выход из поста должен быть постепенным
- Gettyimages.ru
«Яйца, творожная пасха — хороший вариант постепенного расширения питания», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, куличи — высококалорийный продукт и людям, склонным к полноте, стоит проявлять осторожность.
«Можно съесть один кусочек 100—150 г, не более. Здоровым можно и побольше, 300 г на праздник допустимо», — сказала эксперт.
Как отметила Михалёва, большая нагрузка на ЖКТ может вызвать обострение хронических заболеваний.
Ранее шеф-повар Григорий Малышев в беседе с газетой «Взгляд» рассказал, какие виды куличей существуют в настоящее время.