Врач Михалёва: выход из поста должен быть постепенным

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалёва выразила мнение, что выход из поста должен быть постепенным.

«Яйца, творожная пасха — хороший вариант постепенного расширения питания», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, куличи — высококалорийный продукт и людям, склонным к полноте, стоит проявлять осторожность.

«Можно съесть один кусочек 100—150 г, не более. Здоровым можно и побольше, 300 г на праздник допустимо», — сказала эксперт.

Как отметила Михалёва, большая нагрузка на ЖКТ может вызвать обострение хронических заболеваний.

Ранее шеф-повар Григорий Малышев в беседе с газетой «Взгляд» рассказал, какие виды куличей существуют в настоящее время.