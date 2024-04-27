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Специалист Кириленко посоветовал делать для шашлыка домашние маринады

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Доктор медицинских наук Тверского медуниверситета Николай Кириленко дал советы по приготовлению шашлыка.
Специалист Кириленко посоветовал делать для шашлыка домашние маринады
  • Gettyimages.ru

«Есть много аспектов в приготовлении шашлыка, но не надо его бояться, если он правильно приготовлен. В небольшом количестве, до 150 г, мы вполне можем полакомиться шашлыком, понятно, что не каждый день, в праздничные дни — да», — заявил он в беседе с tverigrad.ru.

По его словам, лучше делать для шашлыка домашние маринады, а не покупать готовые варианты из магазина. Кроме того, не стоит использовать много соли. Специи — по переносимости.

«Если у человека нет видимых заболеваний, то можно употреблять мясо на свой вкус. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта — панкреатите, холецистите — лучше выбрать более нежные сорта мяса», — рекомендовал Кириленко.

Со своей стороны, врач-гастроэнтеролог Екатерина Новикова в беседе с sovainfo.ru выразила мнение, что шашлык лучше готовить по испытанному рецепту. Также она посоветовала следить за тем, чтобы шашлык не подгорал.

«От одной порции, естественно, съеденного шашлыка никогда ничего организму плохого не будет, может обостриться максимум гастрит», — сказала эксперт.

Она добавила, что важно добавлять к жареной еде овощи.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов рекомендовал не давать шашлык детям до десяти лет.

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