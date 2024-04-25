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Диетолог Бурляева: порция шашлыка для мужчины не должна превышать 300 г

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Кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, заведующая консультативно-диагностического центра ФИЦ питания и биотехнологий Екатерина Бурляева рассказала, какую норму желательно соблюдать при употреблении шашлыка.
Диетолог Бурляева: порция шашлыка для мужчины не должна превышать 300 г
  • Gettyimages.ru
  • © DebbiSmirnoff

Норма зависит от антропометрических данных: роста, массы тела и их соотношения, но при этом надо учитывать наличие хронических заболеваний, отметила диетолог в разговоре с сайтом kp.ru.

По её словам, для здорового мужчины в хорошей физической форме рекомендованная норма блюда из животного белка составляет 100—120 г.

«Но мы все понимаем, что шашлык — это не ежедневная еда, скорее это праздничная вылазка на природу. Тут всё же рекомендую мужчине уместиться в 300 г по мясу», — сказала Бурляева, добавив, что для снижения общей калорийности шашлык лучше употреблять со свежими овощами.

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