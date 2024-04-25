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Диетолог Игнатикова посоветовала ограничить дневную норму сыра 50 граммами

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Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова посоветовала соблюдать умеренность при употреблении сыров, в особенности жирных сортов.
Диетолог Игнатикова посоветовала ограничить дневную норму сыра 50 граммами
  • Gettyimages.ru
  • © Eva-Katalin

В жёлтых сырах, таких как гауда или маасдам, содержится от 20 до 50% насыщенного животного жира, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Чрезмерное употребление такого продукта может приводить к повышению уровня холестерина в крови, отметила Игнатикова.

«Ещё в таких сырах достаточно много соли, что приводит к задержке жидкости в организме, появлению отёков и повышению артериального давления», — добавила диетолог.

Она порекомендовала употреблять не более 30—50 г жёлтого сыра в день.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.

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