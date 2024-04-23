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Диетолог Лесникова: тяга к сладкому может быть обусловлена недостатком витаминов

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Диетолог Наталья Лесникова назвала факторы, которые могут усиливать тягу к сладкому и указывать на то, что человеку стоит обратить внимание на своё здоровье.
Диетолог Лесникова: тяга к сладкому может быть обусловлена недостатком витаминов
  • Gettyimages.ru

Влечение к сладкому может развиваться на фоне дефицита витаминов и минералов, таких как витамин D, железо, хром, гормонального дисбаланса (гипотиреоз), хронического недосыпа, когда организму требуется быстрая энергия, объяснила специалист в интервью газете «Известия».

Кроме того, тяга к сладкому может быть вызвана частым употреблением больших доз сахара. Также способствует этому высокий уровень стресса.

Чтобы уменьшить потребление сахара и улучшить здоровье, Лесникова посоветовала есть достаточно белка (яйца, курица, рыба, мясо, творог), соблюдать питьевой режим, заменять сладости более здоровыми альтернативами (горький шоколад, финики, фрукты, сухофрукты, пастила, орехи).

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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