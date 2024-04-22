RT поговорил с мамой девочки Луны, приехавшей на операцию в Петербург

RT поговорил с мамой девочки Луны Феннер, которая приехала в Санкт-Петербург из Соединённых Штатов, чтобы сделать операции на лице.

Как рассказала собеседница RT, для операций на лице девочки выбрали врача из Петербурга Ольгу Филиппову, потому что у неё были лучшие результаты работы.

«В процессе поисков у американских и бразильских врачей я подобных результатов не видела», — сказала женщина.

По словам Кэрол, последней в этот приезд станет операция по удалению экспандеров. До окончания действия визы семья останется в России, а потом Луна будет проходить реабилитацию дома. После этого её ждёт ещё около девяти операций.

На встречу с девочкой и её мамой корреспондент RT принесла гостинцы — пряник, сибирский чай и мёд. Кэрол говорит, что ей нравится русская еда, но с собой в Россию она привозила продукты из Бразилии.

Ранее стало известно, что российским врачам предстоит сделать около десяти операций девочке из США Луне Феннер.