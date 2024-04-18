Российские врачи сделают около десяти операций девочке из США Луне Феннер

Российским врачам предстоит сделать около десяти операций девочке из США Луне Феннер, выяснил RT.

По словам врача петербургской клиники Ольги Филипповой, которая проведёт 19 апреля первую операцию, на весь процесс уйдёт около двух с половиной лет.

Ребёнок родился с огромным чёрным пятном почти во всё лицо. Сначала девочку наблюдал онколог в Краснодаре, а после удаления пятен в петербургской клинике Луну будут избавлять от рубцов на коже.

«Мы планируем, что избавить Луну от рубцов на лице получится в пять этапов, каждый из которых включает в себя по две операции. Всего операций будет десять. Предварительная стоимость лечения — около 3,5 млн рублей. В США родителям Луны оно обошлось бы в несколько раз дороже», — рассказала RT Филиппова.

По её словам, врачи попытаются увеличить на лице Луны объём здоровых тканей там, где они у неё есть, а рубцы удалят и сделают пластику избытками кожи.

Ребёнок ранее страдал редким недугом — меланоциторным невусом. Это большое родимое пятно на лице, которое впоследствии могло перерасти в рак. Американские врачи не давали гарантий на успешный исход лечения. Помочь девочке решил краснодарский хирург-онколог Павел Попов.