Российские врачи сделают около десяти операций девочке из США Луне Феннер
- Gettyimages.ru
По словам врача петербургской клиники Ольги Филипповой, которая проведёт 19 апреля первую операцию, на весь процесс уйдёт около двух с половиной лет.
Ребёнок родился с огромным чёрным пятном почти во всё лицо. Сначала девочку наблюдал онколог в Краснодаре, а после удаления пятен в петербургской клинике Луну будут избавлять от рубцов на коже.
«Мы планируем, что избавить Луну от рубцов на лице получится в пять этапов, каждый из которых включает в себя по две операции. Всего операций будет десять. Предварительная стоимость лечения — около 3,5 млн рублей. В США родителям Луны оно обошлось бы в несколько раз дороже», — рассказала RT Филиппова.
По её словам, врачи попытаются увеличить на лице Луны объём здоровых тканей там, где они у неё есть, а рубцы удалят и сделают пластику избытками кожи.
Ребёнок ранее страдал редким недугом — меланоциторным невусом. Это большое родимое пятно на лице, которое впоследствии могло перерасти в рак. Американские врачи не давали гарантий на успешный исход лечения. Помочь девочке решил краснодарский хирург-онколог Павел Попов.