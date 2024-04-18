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Диетолог Белоусова рекомендовала не есть ананасы натощак

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Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что, вопреки расхожему мнению, фрукты натощак употреблять можно, если у человека здоровый желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).
Диетолог Белоусова рекомендовала не есть ананасы натощак
  • Gettyimages.ru

Исключением является ананас, поскольку в нём содержится много ферментов, которые расщепляют белки. Его хорошо употреблять во время или после основного приёма пищи, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.

Однако при обострении заболеваний ЖКТ фрукты следует полностью исключать из рациона, предупредила Белоусова.

«Также я бы не рекомендовала людям, у которых есть гастрит или язвенная болезнь с повышенной кислотностью, есть натощак кислые фрукты и ягоды, такие как клюква, облепиха, брусника, неспелые мандарины и, конечно же, ананас», — констатировала диетолог.

При повышенной кислотности специалист рекомендовала есть натощак бананы.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.

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