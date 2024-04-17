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Нутрициолог Зуева назвала крахмалосодержащие овощи полезными

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Врач, нутрициолог Анастасия Зуева развеяла миф о вреде крахмалистых овощей.
Нутрициолог Зуева назвала крахмалосодержащие овощи полезными
  • Gettyimages.ru
  • © Andrii Pohranychnyi

Крахмал — самый сложный из углеводов, это хороший источник энергии для организма, объяснила она в интервью Радио Sputnik.    

Специалист указала, что из-за мифа о крахмале самым вредным считается картофель, однако его надо лишь правильно приготовить.

Зуева отметила, что калорийность варёного картофеля в мундире — 78 ккал (на 100 г), жареного — 200, фри — 286, а картофельных чипсов — 510 ккал.

Ещё одна группа крахмалистых продуктов — корнеплоды: морковь, свёкла, репа. По своему составу они полезны, отметила Зуева. То же можно сказать и о бобовых, которые, помимо крахмала, содержат большое количество белка, клетчатки, железа и других полезных микроэлементов.

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