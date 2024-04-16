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Врач Казачкова: вредную еду можно есть не чаще двух раз в месяц

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Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова рассказала, что иногда можно позволить себе вредную пищу, но при этом нужно следить за общей калорийностью рациона.
Врач Казачкова: вредную еду можно есть не чаще двух раз в месяц
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Пища с большим количеством жиров, соли или сахара вредит здоровью, если ею злоупотреблять. Из-за неё могут развиться серьёзные заболевания, такие как жировой гепатоз или атеросклероз, напомнила врач в интервью Радио Sputnik.

При этом Казачкова допустила, что раз в две недели можно позволить себе съесть что-то не очень полезное.

«Фастфуд и другая вредная еда очень калорийны, поэтому не стоит есть её чаще. Если количество калорий, которое вы получаете, больше того, которое вы тратите, соответственно, вес будет прибавляться», — резюмировала она.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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