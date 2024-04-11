Гастроэнтеролог Утюмова назвала авокадо самым полезным фруктом

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова заявила о полезности употребления авокадо из-за его питательных свойств и влияния на здоровье.

«Этот продукт содержит большое количество витаминов — группы В, Е, А, С, К, фолиевую кислоту, минералы — кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других. Несмотря на высокую калорийность — в 100 г около 200 ккал, — авокадо способствует похудению благодаря легкоусвояемым мононенасыщенным жирам», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, этот фрукт также снижает уровень холестерина и полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Содержащийся в авокадо витамин В1 нормализует деятельность центральной и периферической нервной системы.

«Этот витамин также важен для когнитивной функции: оказывает влияние на память, концентрацию внимания, способность к интеллектуальному труду, снижает утомляемость, раздражительность», — добавила гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.