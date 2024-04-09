Диетолог Соломатина: детям и пожилым лучше воздержаться от готовой шаурмы
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«Во-первых, всё это мелко нарезано. Во-вторых, завёрнуто. В-третьих, туда добавляют салатик. Влажность, тепло, темно — и много питательной среды», — объяснила она в беседе с телеканалом «360».
Источником патогена могут быть просроченное сырьё, разделочная доска или нож, которые до этого соприкоснулись с сырым мясом, грязные руки повара.
По словам Соломатиной, такое может быть даже в хороших кафе и ресторанах, вопрос лишь в количестве патогенов, которые попадут в готовое блюдо.
Врач предупредила, что от покупки шаурмы лучше воздержаться детям, больным и пожилым людям, а также беременным: все они находятся в повышенной группе риска.
Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.