Диетолог Соломатина: детям и пожилым лучше воздержаться от готовой шаурмы

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что патогенные микроорганизмы, в частности золотистый стафилококк, — часть микрофлоры кишечника человека. Однако, если большое количество патогена попадёт в организм извне, это может вызвать отравление. По её словам, одним из таких блюд может являться шаурма.

«Во-первых, всё это мелко нарезано. Во-вторых, завёрнуто. В-третьих, туда добавляют салатик. Влажность, тепло, темно — и много питательной среды», — объяснила она в беседе с телеканалом «360».

Источником патогена могут быть просроченное сырьё, разделочная доска или нож, которые до этого соприкоснулись с сырым мясом, грязные руки повара.

По словам Соломатиной, такое может быть даже в хороших кафе и ресторанах, вопрос лишь в количестве патогенов, которые попадут в готовое блюдо.

Врач предупредила, что от покупки шаурмы лучше воздержаться детям, больным и пожилым людям, а также беременным: все они находятся в повышенной группе риска.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.