Гастроэнтеролог Кашух посоветовала кипятить водопроводную воду

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух выразила мнение, что водопроводную воду нужно кипятить.

«Единственный способ пить воду, не опасаясь заражения, — кипятить её. При кипячении погибают вредоносные бактерии, вирусы и паразиты, только так вода становится безопасной для употребления», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила Кашух, микробы могут быть не в самой воде, а в трубах, по которой она течёт, то есть даже изначально безопасная вода на выходе из крана может оказаться вредной.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева заявила, что чай может быть вреден при некоторых заболеваниях.