Гастроэнтеролог Антюфеева: чай может быть вреден при некоторых заболеваниях
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В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что напиток содержит танины, которые могут образовывать соединения с железом.
«Под воздействием танинов железо из растительных продуктов всасывается намного хуже, чем из (продуктов. — RT) животного происхождения. Поэтому, если вы страдаете латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, придерживаетесь строгой вегетарианской диеты, контролируйте то, как много чая вы выпиваете», — сказала Антюфеева.
По её словам, в чае содержится и кофеин, поэтому потребление напитка стоит ограничить при тревожно-депрессивном расстройстве.
Как отметила врач, осторожно относиться к употреблению чая нужно людям с функциональной диспепсией.
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