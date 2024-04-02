Гастроэнтеролог Антюфеева: чай может быть вреден при некоторых заболеваниях

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Антюфеева заявила, что чай может быть вреден при некоторых заболеваниях.

В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что напиток содержит танины, которые могут образовывать соединения с железом.

«Под воздействием танинов железо из растительных продуктов всасывается намного хуже, чем из (продуктов. — RT) животного происхождения. Поэтому, если вы страдаете латентным дефицитом железа или железодефицитной анемией, придерживаетесь строгой вегетарианской диеты, контролируйте то, как много чая вы выпиваете», — сказала Антюфеева.

По её словам, в чае содержится и кофеин, поэтому потребление напитка стоит ограничить при тревожно-депрессивном расстройстве.

Как отметила врач, осторожно относиться к употреблению чая нужно людям с функциональной диспепсией.

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