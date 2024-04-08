Врач Тананакина: продукты с пробиотиками способны улучшить настроение

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина посоветовала для улучшения настроения и работы мозга употреблять продукты с пробиотиками.

В числе таких продуктов йогурт без добавок, кефир и квашеная капуста, поделилась врач в беседе с РИАМО.

По её словам, присутствие живых микроорганизмов в пище помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что влияет на выработку серотонина — гормона, который отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит.

«Бананы также могут поднять настроение благодаря содержанию сахара, клетчатки и витамина В6», — добавила Тананакина, пояснив, что это также способствует выработке нейромедиаторов, отвечающих за эмоциональное состояние.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.