Врач Тананакина: миндаль и бразильский орех полезны при тревожности

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что сырой миндаль и бразильский орех способствуют снижению тревожности и угнетённости.

Дело в том, что эти виды орехов богаты цинком и селеном, объяснила врач в беседе с РИАМО.

Кроме того, для борьбы с вялостью и апатией она рекомендовала на завтрак употреблять овсяную кашу, где высок уровень содержания железа.

В ряду полезных для бодрости и хорошего настроения продуктов Тананакина также перечислила лосось и тунец, употребление которых снижает риск депрессии, а также тёмный шоколад, который содержит триптофан, необходимый для выработки серотонина.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.