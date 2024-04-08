Врач Тананакина: миндаль и бразильский орех полезны при тревожности
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Дело в том, что эти виды орехов богаты цинком и селеном, объяснила врач в беседе с РИАМО.
Кроме того, для борьбы с вялостью и апатией она рекомендовала на завтрак употреблять овсяную кашу, где высок уровень содержания железа.
В ряду полезных для бодрости и хорошего настроения продуктов Тананакина также перечислила лосось и тунец, употребление которых снижает риск депрессии, а также тёмный шоколад, который содержит триптофан, необходимый для выработки серотонина.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.