Врач Неронов назвал овощи из «своей» климатической зоны наиболее полезными

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) доктор медицинских наук Владимир Неронов рекомендовал употреблять овощи из «своей» климатической зоны.

«Овощи, выращенные в той же климатической зоне, в которой проживает человек, особенно полезны. Тем не менее людям с аллергией на определённые овощи не рекомендуется употреблять их в пищу», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, овощи являются важной частью нашего рациона. В них содержатся минералы, витамины, углеводы, белки и растительные жиры, а также необходимые для пищеварения растительные волокна.

«Растительные волокна выполняют функцию стабилизации в нашем микробиоме и стимулируют кишечник для правильной работы организма», — рассказал врач.

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