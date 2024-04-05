Врач Неронов назвал овощи из «своей» климатической зоны наиболее полезными
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«Овощи, выращенные в той же климатической зоне, в которой проживает человек, особенно полезны. Тем не менее людям с аллергией на определённые овощи не рекомендуется употреблять их в пищу», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметил специалист, овощи являются важной частью нашего рациона. В них содержатся минералы, витамины, углеводы, белки и растительные жиры, а также необходимые для пищеварения растительные волокна.
«Растительные волокна выполняют функцию стабилизации в нашем микробиоме и стимулируют кишечник для правильной работы организма», — рассказал врач.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.