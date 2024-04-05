Гериатр Рунихина: значимых ограничений по поводу кофе для пожилых людей нет

Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявила об отсутствии серьёзных ограничений по поводу кофе для пожилых людей.

«Кофе улучшает когнитивные функции. Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила специалист, пожилым людям можно употреблять одну-две порции кофе в день.

Также людям в возрасте полезны различные соки. Так, например, в соках черники, граната, клубники содержится много полифенольных соединений, которые снижают оксидативный стресс.

«Некоторые исследования показали благотворное влияние вишнёвого сока. Его употребление в течение 12 недель привело к небольшому снижению артериального давления, а также уровня холестерина», — сказала гериатр.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.