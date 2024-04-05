Гериатр Рунихина: значимых ограничений по поводу кофе для пожилых людей нет
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«Кофе улучшает когнитивные функции. Входящий в его состав кофеин препятствует развитию Альцгеймера и Паркинсона. Также некоторые работы показывают, что этот напиток уменьшает риск появления ряда злокачественных образований», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметила специалист, пожилым людям можно употреблять одну-две порции кофе в день.
Также людям в возрасте полезны различные соки. Так, например, в соках черники, граната, клубники содержится много полифенольных соединений, которые снижают оксидативный стресс.
«Некоторые исследования показали благотворное влияние вишнёвого сока. Его употребление в течение 12 недель привело к небольшому снижению артериального давления, а также уровня холестерина», — сказала гериатр.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста.