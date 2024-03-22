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Врач Драпкина перечислила продукты для восполнения недостатка витаминов весной

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, что весенний рацион должен быть разнообразным, чтобы восполнить недостаток витаминов и минералов, необходимых для нормальной работы иммунной и нервной систем.
Врач Драпкина перечислила продукты для восполнения недостатка витаминов весной
  • Gettyimages.ru

В весенний период времени чаще всего наблюдается дефицит витаминов А, D, B1, E, B12, B6, B2, К, поделилась врач в интервью сайту «Аргументы и Факты».

Витамин А содержится в овощах и фруктах красного и оранжевого цветов, в печени рыб, животных и птицы, а также в рыбьем жире.

Витамины группы B есть в зерновых ростках, орехах, шпинате, картофеле, моркови. Витамин D — в сардинах, сельди, лососе, тунце, молоке и хлебе из муки грубого помола, сообщила Драпкина.

Недостаток витамина Е она посоветовала компенсировать, включив в рацион злаковые, а витамин К получать из зелёных овощей, овса и плодов шиповника.

Ранее врач, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» посоветовала постящимся добавить в рацион злаки и бобовые.

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