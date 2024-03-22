Диетолог Жаровская: очищенное авокадо долго хранить не следует

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская предупредила, что очищенное авокадо следует употреблять сразу, так как после очистки начинается активный процесс окисления плода.

Авокадо начинает темнеть из-за того, что полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богат плод, начинают взаимодействовать с кислородом после снятия защитной оболочки, объяснила врач в интервью Радио Sputnik.

«Если мы говорим об авокадо, которое уже окислилось, его употреблять не рекомендуется, поскольку окисленные жиры принесут больше вреда, чем пользы», — предупредила Жаровская.

По словам диетолога, процесс окисления можно замедлить или предотвратить, к примеру, убрать продукт в тёмное место либо в вакуумную упаковку, а также сбрызнуть соком лимона или яблочным уксусом, так как витамин С замедляет окисление жиров.

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