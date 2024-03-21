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Диетолог Белоусова посоветовала исключить финики при диабете

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Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова предупредила, что, хотя финики считаются суперфудом из-за обилия питательных веществ в их составе, не всем они будут полезны.
Диетолог Белоусова посоветовала исключить финики при диабете
  • Gettyimages.ru

Калорийность фиников сопоставима с белым хлебом за счёт содержащихся в них углеводов, объяснила специалист в интервью Радио Sputnik.

Диетолог напомнила, что при сушке из фиников уходит жидкость, в результате получается концентрированный набор углеводов.

«Поэтому финики рекомендуют ограничить или полностью исключить из рациона тем, у кого сахарный диабет или заболевания сердца при лишнем весе. Умеренность нужна и тем, кто следит за фигурой или хочет похудеть», — резюмировала Белоусова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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