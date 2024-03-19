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Диетолог Игнатикова: 400 г фруктов и овощей в день снижают холестерин в крови

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Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова посоветовала во избежание развития атеросклероза употреблять продукты, которые препятствуют усвоению «плохого» холестерина или выводят его из организма.
Диетолог Игнатикова: 400 г фруктов и овощей в день снижают холестерин в крови
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Снижают уровень холестерина любые фрукты и овощи, их в ежедневном рационе должно быть не менее 400 г, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

В этих продуктах содержится клетчатка, которая уменьшает всасывание пищевого холестерина в кишечнике, объяснила диетолог.

«Клетчатка есть также в цельнозерновых крупах. Витамины группы В участвуют в различных биохимических реакциях, уменьшающих уровень холестерина», — отметила Игнатикова.

Также, по её словам, минимум два раза в неделю в рацион надо включать рыбу из-за содержания в ней омега-3 жирных кислот, которые снижают уровень триглицеридов. Она посоветовала есть орехи, а также ежедневно съедать по одному яйцу с желтком.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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