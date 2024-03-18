RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Антонова: постная пища может привести к набору веса

Короткая ссылка
Диетолог Виктория Антонова рассказала, что переход на веганский тип питания, который подразумевается в период Великого поста, влияет на метаболизм и может нарушить баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ).
Диетолог Антонова: постная пища может привести к набору веса
  • Gettyimages.ru

Не всякому человеку полезно такое питание, есть ряд минусов и противопоказаний, поделилась специалист в беседе с сайтом nashgorod.ru.

В числе потенциальных рисков — набор веса, дефицит белков и изобилие углеводов, что может спровоцировать снижение мышечной массы и набор жира, а также ослабление организма на фоне радикальной перемены формата питания, отметила Антонова.

Постящимся необходимо контролировать КБЖУ своего каждодневного рациона.

«Доминирование простых углеводов приведёт к набору веса и отёкам, так как вода будет задерживаться в организме. Но без углеводов у человека не будет хватать сил. Поэтому необходимо удерживать баланс», — подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить