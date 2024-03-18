Диетолог Антонова: постная пища может привести к набору веса
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Не всякому человеку полезно такое питание, есть ряд минусов и противопоказаний, поделилась специалист в беседе с сайтом nashgorod.ru.
В числе потенциальных рисков — набор веса, дефицит белков и изобилие углеводов, что может спровоцировать снижение мышечной массы и набор жира, а также ослабление организма на фоне радикальной перемены формата питания, отметила Антонова.
Постящимся необходимо контролировать КБЖУ своего каждодневного рациона.
«Доминирование простых углеводов приведёт к набору веса и отёкам, так как вода будет задерживаться в организме. Но без углеводов у человека не будет хватать сил. Поэтому необходимо удерживать баланс», — подчеркнула диетолог.
Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.