Диетолог Антонова: постная пища может привести к набору веса

Диетолог Виктория Антонова рассказала, что переход на веганский тип питания, который подразумевается в период Великого поста, влияет на метаболизм и может нарушить баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ).

Не всякому человеку полезно такое питание, есть ряд минусов и противопоказаний, поделилась специалист в беседе с сайтом nashgorod.ru.

В числе потенциальных рисков — набор веса, дефицит белков и изобилие углеводов, что может спровоцировать снижение мышечной массы и набор жира, а также ослабление организма на фоне радикальной перемены формата питания, отметила Антонова.

Постящимся необходимо контролировать КБЖУ своего каждодневного рациона.

«Доминирование простых углеводов приведёт к набору веса и отёкам, так как вода будет задерживаться в организме. Но без углеводов у человека не будет хватать сил. Поэтому необходимо удерживать баланс», — подчеркнула диетолог.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.