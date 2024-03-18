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Диетолог Фесенко перечислила полезные для пожилых типы питания

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Врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко рассказала, что суперэйджеры — люди старше 80 лет, сохранившие остроту ума, придерживаются четырёх паттернов питания.
Диетолог Фесенко перечислила полезные для пожилых типы питания
  • Gettyimages.ru

Одно из них — правило тарелки здорового питания, где одну половину делят разные цельнозерновые продукты и полезные белки, а вторую составляют овощи и фрукты в соотношении 2/3 к 1/3, объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Также такие люди часто придерживаются dash-диеты, которая подразумевает ограничение в рационе соли, сладостей и переработанных продуктов.

Фесенко отметила, что суперэйджеры могут соблюдать средиземноморскую диету, богатую растительной пищей: фруктами, орехами и бобовыми, либо скандинавскую диету, в фокусе которой, помимо растительной пищи, цельное зерно (рожь, ячмень, овёс), рапсовое масло, рыба, а также фрукты и ягоды с низким гликемическим индексом.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.

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