Диетолог Стародубова рекомендовала употреблять больше растительного белка в пост

Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала тем, кто собирается выдерживать Великий пост, который начинается 18 марта, включать в рацион продукты, богатые растительным белком.

Это различные бобовые, нерафинированные крупы, макаронные изделия из твёрдых сортов пшеницы, хлеб из муки грубого помола, уточнила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

В качестве восполнения белковой составляющей также стоит обратить внимание на соевые продукты (соевое молоко, йогурты, творог), отметила Стародубова.

Кроме того, по её словам, хорошим источником растительного белка являются орехи, ежедневное употребление которых к тому же способствует профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Обратите внимание на достаточное количество овощей, фруктов, ягод, свежей зелени в вашем рационе питания — не менее 400 г в день», — добавила специалист.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.