RT в Telegram
Подпишись

Диетолог Разарёнова: жевательную резинку следует использовать не более 10 минут

Короткая ссылка
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова предостерегла от длительного использования жевательной резинки.
Диетолог Разарёнова: жевательную резинку следует использовать не более 10 минут
  • Gettyimages.ru
  • © MarianVejcik

Употребление жвачки способствует очищению полости рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение и помогает справиться со стрессом, сообщила специалист в интервью Радио Sputnik.

«Употребление жвачки стоит ограничивать 7—10 минутами», — предупредила диетолог.

По её словам, использование жвачки длительное время может вызвать боли в челюсти, головные боли, а также повредить эмаль зубов и привести к их износу. Кроме того, злоупотребление жевательной резинкой может негативно отразиться на пищеварении, добавила Разарёнова.

Ранее врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России кандидат медицинских наук Инна Филатова в беседе с сайтом kp.ru рассказала о типах головной боли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить