Диетолог Разарёнова: жевательную резинку следует использовать не более 10 минут

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова предостерегла от длительного использования жевательной резинки.

Употребление жвачки способствует очищению полости рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение и помогает справиться со стрессом, сообщила специалист в интервью Радио Sputnik.

«Употребление жвачки стоит ограничивать 7—10 минутами», — предупредила диетолог.

По её словам, использование жвачки длительное время может вызвать боли в челюсти, головные боли, а также повредить эмаль зубов и привести к их износу. Кроме того, злоупотребление жевательной резинкой может негативно отразиться на пищеварении, добавила Разарёнова.

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