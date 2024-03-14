Диетолог Разарёнова: жевательную резинку следует использовать не более 10 минут
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Употребление жвачки способствует очищению полости рта, устраняет неприятный запах, стимулирует пищеварение и помогает справиться со стрессом, сообщила специалист в интервью Радио Sputnik.
«Употребление жвачки стоит ограничивать 7—10 минутами», — предупредила диетолог.
По её словам, использование жвачки длительное время может вызвать боли в челюсти, головные боли, а также повредить эмаль зубов и привести к их износу. Кроме того, злоупотребление жевательной резинкой может негативно отразиться на пищеварении, добавила Разарёнова.
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