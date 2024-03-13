Психолог Рощина рассказала о рационе для здоровья мозга
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«Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков. Не рекомендуется есть большое количество красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нём витамина B12, цинка и железа», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, также желательно ограничить употребление сладостей и обработанных продуктов.
Кроме того, Рощина рекомендует регулярно усложнять себе повседневные задачи, к примеру, чистить зубы левой рукой.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут оказывать влияние на эндокринные органы человека, замедляя процессы старения.