Психолог Рощина рассказала о рационе для здоровья мозга

Профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (отдел гериатрической психиатрии) Ирина Рощина рассказала, какой рацион наиболее полезен для здоровья мозга.

«Многие исследования показывают, что хорошо помогает поддержать здоровье, в том числе и мозга, средиземноморская диета. Она предполагает наличие не менее пяти порций фруктов и овощей в день, регулярное потребление рыбы, злаков. Не рекомендуется есть большое количество красного мяса, но диета не исключает его полностью из-за содержания в нём витамина B12, цинка и железа», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, также желательно ограничить употребление сладостей и обработанных продуктов.

Кроме того, Рощина рекомендует регулярно усложнять себе повседневные задачи, к примеру, чистить зубы левой рукой.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут оказывать влияние на эндокринные органы человека, замедляя процессы старения.