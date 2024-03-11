Врач Михалёва: употребление рыбы жирных сортов помогает замедлить старение

Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут оказывать влияние на эндокринные органы человека, замедляя процессы старения.

На первом месте жирная дикая холодноводная рыба — источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые способны подавлять хронические воспаления, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Далее в этом ряду специалист назвала фрукты, овощи и травы, являющиеся природными антиоксидантами, цельнозерновые злаки и бобовые.

«Чем более разнообразная палитра этих продуктов, тем больше они содержат особых фитохимических веществ, которых насчитывается более 1000. Все они являются природными антиоксидантами, а значит, защищают нас от старения. Норма фруктов и овощей в день — не менее 500 г для взрослых», — добавила эксперт.

Также она указала нежирные и несладкие молочные продукты — источник кальция для профилактики остеопороза.

И, наконец, по её словам, это постные мясные продукты как источник белка: белое куриное мясо, индейка, кролик.

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