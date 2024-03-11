RT в Telegram
Подпишись

Врач Михалёва: употребление рыбы жирных сортов помогает замедлить старение

Короткая ссылка
Врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут оказывать влияние на эндокринные органы человека, замедляя процессы старения.

На первом месте жирная дикая холодноводная рыба — источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые способны подавлять хронические воспаления, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Далее в этом ряду специалист назвала фрукты, овощи и травы, являющиеся природными антиоксидантами, цельнозерновые злаки и бобовые.

«Чем более разнообразная палитра этих продуктов, тем больше они содержат особых фитохимических веществ, которых насчитывается более 1000. Все они являются природными антиоксидантами, а значит, защищают нас от старения. Норма фруктов и овощей в день — не менее 500 г для взрослых», — добавила эксперт.

Также она указала нежирные и несладкие молочные продукты — источник кальция для профилактики остеопороза.

И, наконец, по её словам, это постные мясные продукты как источник белка: белое куриное мясо, индейка, кролик.

Ранее кардиолог Фаина Лобжанидзе, автор книги «Достучаться до сердца. Советы кардиолога, которые спасут жизнь», в беседе с сайтом kp.ru перечислила несколько признаков, которые могут свидетельствовать о наличии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить