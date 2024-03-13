Врач Чернова рассказала о причинах обострения болезней органов пищеварения весной

Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова назвала причину весеннего обострения болезней органов пищеварения.

«В межсезонье обострение хронического гастрита, панкреатита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки связано со снижением иммунных сил организма», — заявила эксперт в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Как отметила специалист, заболевания ЖКТ протекают циклично. Необходимо контролировать периоды ухудшения состояния.

Также стоит поддерживать организм витаминами B и C, вводить в рацион пищу, богатую микроэлементами.

Кроме того, стоит ограничить потребление острых приправ, маринадов, солений, жареной и копчёной пищи, заключила эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова рекомендовала добавить в рацион бобовые продукты для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.