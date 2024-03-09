Эпидемиолог Ван Хэшэн предупредил о росте рисков распространения «болезни Х»

Глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн предупредил, что риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — «болезни Х» — возрастают.

Об этом Ван Хэшэн заявил на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

«Китайские эксперты в целом полагают, что риски глобальной пандемии, вызванной «болезнью X», продолжают расти», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что риски связаны с рядом факторов, включая ускорение изменения климата, расширение масштабов человеческой деятельности, а также частную межвидовую передачу возбудителей вирусов.

При этом Ван Хэшэн подчеркнул, что пандемии этой болезни можно избежать.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что «болезнь X» является не конкретным вирусом, а термином, который применяется для моделирования различных ситуаций.